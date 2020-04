Uomini e Donne, Giulia De Lellis incinta di Andrea Damante?

Ormai non è più un segreto: Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme. Il deejay veronese ha già accennato qualcosa sul suo profilo Instagram mentre l’influencer non si è sbilanciata più di tanto. In queste ore sta girando sul web una voce molto interessante su una delle coppie più amate di Uomini e Donne.

GIULIA E ANDREA: QUELL’AMORE MAI FINITO – L’Italia era da poco entrata in quarantena quando iniziarono a circolare dei rumors sulla presunta fine della storia d’amore tra la De Lellis e Andrea Iannone; poi la conferma. La ragazza ha raccolto le sue cose e ha preso casa a Pomezia, vicino alla sua famiglia. Da lì il silenzio: il pilota di MotoGP e l’influencer non hanno mai spiegato il motivo di tale rottura.

Poco tempo dopo, ecco di nuovo insieme Giulia e Andrea Damante. I fan più attenti hanno notato degli strani movimenti sui loro profili ma anche dei particolari delle Ig Stories praticamente identici. L’influencer, dopo il successo del suo libro aveva promesso che non sarebbe mai tornata con il deejay, ma qualcosa deve essere cambiato, o semplicemente l’amore non è mai finito.

GIULIA E ANDREA DI NUOVO IN TV – Dopo un mese di silenzio, Giulia e Andrea hanno deciso di tornare in tv, ovviamente tramite video conferenza a causa dell’emergenza Covid-19. Ospiti da Silvia Toffanin a Verissimo sabato 12 aprile 2020, i due hanno deciso di fare una comunicazione importante. A riportare l’evento, le pagine ufficiali di Uomini e Donne. Secondo il sito web anticipazioniTv.it, pare che la De Lellis nasconda un segreto.

LA DE LELLIS INCINTA? – Come dicevamo, secondo il portale anticipazionitv.it, Giulia De Lellis potrebbe essere incinta, ecco il motivo di tale euforia per l’ospitata dalla Toffanin. Forse l’influencer e il deejay non hanno voglia di dare la storia ai giornali e hanno deciso di rivelare tutto in diretta tv! Ma sarà vero? Sicuramente non è un avvenimento impossibile, i due hanno sempre sperato di mettere su famiglia giovani e ora sembrerebbe proprio un buon momento.