Uomini e Donne, Giulia De Lellis messa in guardia da una fan

Giulia De Lellis, nota influencer da 4,5 milioni di follower, sta vivendo finalmente la sua vita a Lugano con Andrea Iannone, motociclista di MotoGP. Ricordate il furto subito in casa? Qualcuno ha pensato di metterla in guardia.

GIULIA SI SFOGA DOPO IL FURTO – La ragazza aveva subito un furto di valigie durante le vacanze di Natale e a raccontarlo è stata proprio lei un po’ dopo Capodanno. L’influencer, un quell’occasione aveva spiegato di dare troppe informazioni su internet circa i suoi spostamenti e così aveva avvertito i fan che avrebbe ridotto questo tipo di notizie.

“Questa volta me l’hanno fatta davvero grossa e mi hanno fatto male. Sarò costretta a cambiare il mio modo di comunicare con voi per tutelarmi. Eviterò di condividere con voi dove mi trovo, quando mi sposto da una parte all’altra. Dobbiamo ridurre questa cosa di dire dove siamo e cosa facciamo, altrimenti a questi pezzi di m***a gliela serviamo su un piatto d’argento. Questi social alimentano le folli idee di gente veramente malata” aveva dichiarato la De Lellis.

UNA FAN METTE IN GUARDIA GIULIA DE LELLIS – Tuttavia, qualcuno ha notato che effettivamente il profilo di Giulia non è cambiato di una virgola. La ragazza continua a condividere post e Instagram Stories ricche di informazioni circa i suoi spostamenti e i suoi progetti lavorativi. Una fan ha deciso allora di mettere in guardia l’esperta di tendenze: “Giulia avevi detto che non avresti più dato tante info sui tuoi spostamenti ma mi pare nulla sia cambiato…. occhio eh”. Con queste parole Giulia De Lellis farà attenzione ai contenuti pubblicati?