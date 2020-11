Uomini e Donne, Giulia De Lellis mostra cinque mazzi di rose su Instagram

La storia tra Andrea Damante e Giulia De Lellis è definitivamente finita, ormai è molto chiaro a tutti. L’influencer ha avviato una vera e propria relazione con Carlo Beretta, amico del deejay veronese conosciuto quest’estate a Forte dei Marmi, quando la De Lellis si trovava in vacanza con Andrea.

LA STORIA CON CARLO BERETTA – Ormai Giulia De Lellis non si nasconde più e vive la sua storia con il rampollo Beretta alla luce del sole. I due sembrerebbero essere molto uniti, anche se da poco tempo si frequentano. Qualcuno sostiene, inoltre, che l’influencer l’abbia già fatto conoscere alla sua famiglia.

Giulia, nonostante la distanza, continua a frequentare Carlo, il quale non le fa mancare nulla e pare la tratti molto bene. L’influencer pare aver dimenticato finalmente Andrea Damante e con lui anche la sofferenza subita durante il tradimento. La ragazza si è definita fortunata, vediamo perché.

MAZZI DI ROSE PER GIULIA DE LELLIS – Giulia De Lellis in questi giorni ha pubblicato uno scatto accompagnato dalla didascalia “Lucky girl” ovvero “ragazza fortunata”. La foto in questione è stata pubblicata il 22 novembre da un ragazzo misterioso, quasi sicuramente Carlo Beretta. In una Stories che ha caricato sul suo profilo personale Instagram, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha mostrato cinque mazzi di rose (tre con fiori rossi e due con fuori bianchi) che le sono stati recapitati, dovrebbero essere 55 in tutto. Un gesto di corteggiamento davvero inaspettato.

E ANDREA DAMANTE? – Nonostante il deejay veronese sia andato da Silvia Toffanin a struggersi per la sua ex fidanzata, pare averla dimenticata con un’altra ragazza. In una stories pubblicata su Instagram, Damante riprende dapprima il suo albero di natale e successivamente delle gambe intrecciate alle sue.