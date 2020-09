Uomini e Donne, Giulia De Lellis mostra i brufoli sul red carpet del Festival di Venezia

In questi giorni si sta svolgendo la 77esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, seppur ristretta a causa delle norme anti-Covid. Tuttavia, nonostante l’emergenza in corso, il festival non ha rinunciato alla classica parata di star sul red carpet che incantano i fotografi. A fare scalpore, soprattutto Giulia De Lellis, nota influencer, la quale non si è lasciata sfuggire la sua terza occasione con la Mostra.

La De Lellis, già in passato, parlò del suo problema con la pelle del viso, molto delicata e quindi soggetta ad acne e brufoli. Questa problematica l’ha sempre fatta vergognare e nascondere grazie a trattamenti e un buon make up. Tuttavia, grazie anche al coraggio di Aurora Ramazzotti, Giulia ha deciso di uscire allo scoperto e lanciare un forte messaggio a tutti coloro che ne soffrono. PER VEDERE LA FOTO CLICCATE QUI.

GIULIA DE LELLIS INCANTA IL RED CARPET E METTE IN MOSTRA I BRUFOLI – L’influencer da quasi 5 milioni di follower ed ex Uomini e Donne, ha incantato i fotografi con un abito in tulle color glicine creato appositamente per lei dalla Maison italiana Belfiori Couture.

Il vestito sfoggiato è una gonna asimmetrica con le gambe in mostra, strascico e un corpetto scollato con le spalline che cadono sulle spalle, al quale ha aggiunto un paio di sandali gioiello di Le Silla e una scintillante collana Salvini.

La cosa, però, che ha sorpreso tutti i presenti e i fan sui social è stata la volontà di apparire con poco trucco e non nascondere la pelle del viso; un gesto di estrema normalità quello di mostrare i brufoli e tenere i capelli legati. Giulia ha deciso di lanciare un messaggio di body positivity: anche le star sono imperfette e hanno i brufoli, ma non per questo devono vergognarsene.