Uomini e Donne, Giulia De Lellis nel panico: “Tutto gonfio”

Sono ore difficili per Giulia De Lellis, famosa influencer ed ex protagonista di Uomini e Donne. La ragazza è rientrata in questi giorni a Milano, dove vive, dopo aver passato un bel periodo a Roma per le riprese del suo primo film, “Genitori vs Influencer”. Nella pellicola cinematografica, la ragazza interpreterà sé stessa anche con la partecipazione di Fabio Volo.

PROBLEMI PER GIULIA DE LELLIS – Tornata a Milano, dopo le riprese del film, Giulia De Lellis è entrata nel panico poiché ha spiegato di essersi svegliata con uno strano torpore alle labbra che risultavano sformate e gonfie. L’influencer, come molti sapranno, è ipocondriaca e tende a spaventarsi facilmente, per questo motivo ha deciso di rivolgersi a diversi pareri esperti.

Dopo aver sentito diversi medici, Giulia De Lellis ha deciso di comunicare ai fan la notizia, forse anche per cercare supporto da essi e sfogarsi un po’. “Questa mattina mi sono svegliata così con paranoie, ansie, preoccupazioni. Non riesco neanche a ridere, faccio chiamate a medici in tutta Italia. Non si è capito bene cosa è successo, non è chiaro se si tratti di una allergia alimentare, anche se ho fatto tutti i test. Mi si è gonfiata tutta la parte sotto. Avevo inoltre la lingue gonfia e la gola chiusa” ha spiegato l’influencer spaventata.

La De Lellis, fortunatamente, ha risolto il problema grazie a uno dei medici che ha seguito il caso: “Ho preso una enorme quantità di cortisone e antistaminico per cui ho dormito fino a poco fa”. Insomma, l’influencer si è presa proprio un bello spavento.

Infatti, la ragazza ha ammesso di non essere del tutto tranquilla, fino a quando almeno non scomparirà del tutto il gonfiore. “Mi sono addormentata con il ghiaccio sulle labbra. Ora la situazione sta migliorando anche se mi fa malissimo. Non ho messo il rossetto, faccio ancora fatica a ridere” ha concluso Giulia De Lellis.