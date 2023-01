Uomini e Donne, Giulia De Lellis pronta per condurre un programma tutto suo: le indiscrezioni

Giulia De Lellis, nota influencer conosciuta per aver partecipato diversi anni fa a Uomini e Donne, potrebbe presto iniziare un nuovo progetto televisivo. L’influencer ha condotto l’ultima edizione di Love Island ma poi è sparita dal piccolo schermo per dedicarsi alla sua attività sui social.

Nuovo programma in vista?

Stando a quanto riportato da The Pipol, all’orizzonte ci sarebbe un nuovo progetto per la giovane De Lellis. L’influencer potrebbe, dunque, avere un piccolo spazio su Real Time per condurre un programma interamente dedicato al mondo del beauty. Sono finite, quindi, le ospitate trash, per lei c’è una carriera da presentatrice che l’aspetta.

Inizialmente si era pensato a Mattia Stanga, star di TikTok, ma successivamente i vertici avrebbero optato per la De Lellis. Stando alle ultime news, la giovane potrebbe essere affiancata da Manuele Mameli, glam artist da sempre amico e collaboratore fidato di Chiara Ferragni.

I due lavoreranno probabilmente accanto ad un altro influencer, la cui identità è ancora ignota. A quanto pare, i concorrenti si sfideranno sul make up ma non si conoscono ancora ulteriori dettagli.

La nuova vita di Giulia

La De Lellis, da quando ha intrapreso la sua relazione con Carlo Beretta, è cambiata molto, quasi maturata. La giovane sta adottando ultimamente un profilo sempre più defilato, lontano dagli occhi indiscreti del gossip e dedicato totalmente alla sua carriera. Si dice, infatti, che la famiglia del nuovo fidanzato la stia aiutando a creare una sorta di immagine più professionale.