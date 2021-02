Uomini e Donne, Giulia De Lellis pubblica una canzone su Instagram: pensiero per Andrea Damante?

Giulia De Lellis è finita nuovamente al centro del gossip, questa volta per aver pubblicato una canzone. L’influencer da 5 milioni di follower ormai è fidanzata da tempo con Carlo Beretta, tuttavia, secondo alcuni fan la ragazza non avrebbe dimenticato del tutto Andrea Damante, ex fidanzato conosciuto a Uomini e Donne.

GIULIA DE LELLIS MANDA UNA FRECCIATINA SOCIAL A DAMANTE? – In queste ultime ore, Giulia De Lellis ha pubblicato sui social una canzone particolare di Nino D’Angelo intitolata “E te penzo e sto male”. I follower sono rimasti un po’ sorpresi da questi gusti musicali della De Lellis, soprattutto perché non ne aveva mai parlato. L’influencer aveva dapprima pubblicato un pezzo, sempre dello stesso artista, intitolato “Jamm ja” e successivamente ha svelato di adorare Nino D’Angelo.

Deianira Marzano ha raccolto tutte queste testimonianze di Giulia De Lellis chiedendosi con chi ce l’avesse e chi fosse il destinatario di queste stories. La ragazza ha spiegato di amare moltissimo Nino D’Angelo poiché è un artista che lei ascoltava da bambina; questo dettaglio della sua vita, però, lo sapevano in pochi.

Alcuni follower hanno ipotizzato che Giulia De Lellis avesse in qualche modo pensato al suo ex fidanzato Andrea Damante, il quale non è stato particolarmente esemplare con lei. La canzone “E te penzo e sto male”, infatti, potrebbe essere un chiaro messaggio destinato al deejay veronese, con il quale nonostante l’affetto reciproco le cose non sono andate bene.

IN CHE RAPPORTI SONO GIULIA E ANDREA? – Attualmente, superati i dispiaceri e i dissapori, pare che Giulia e Andrea abbiano un rapporto di amicizia e civiltà. I due condividono ancora l’affetto per il piccolo Tommaso, cane preso insieme quando i due erano ancora fidanzati.