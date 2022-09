Uomini e Donne, Giulia De Lellis rivela di avere una cotta per una star internazionale

Giulia De Lellis in queste ultime ora ha risposto ad alcune domande dei follower mettendo a disposizione il classico box su Instagram. L’influencer ha rivelato alcune particolarità della sua vita e ha ammesso di avere una cotta per una star internazionale.

Giulia e la sua cotta internazionale

Tramite il box, un utente le ha chiesto chi fosse la sua celebrity crush ovvero la celebrità per la quale si ha una cotta. L’influencer non ci ha pensato due volte e ha risposto ASAP Rocky, rapper, modello e produttore discografico statunitense. La giovane ha anche allegato una sua foto e taggandolo ha aggiunto “I love you”. Insomma, una vera fan!

La teoria degli ex secondo GDL

Inoltre, la giovane influencer romana ha parlato degli ex in generale in occasione di un film visto in questi giorni ovvero Look Both Ways. “Sì, un film visto di recente mi ha fatto riflettere ultimamente su come sarebbero andate determinate cose se avessi preso scelte diverse… Mi capita di pensare al mio passato perché mi ha resa ciò che sono. Perché ha fatto parte di me. Non ho rimorsi, né rimpianti. Ho fatto tutto quello che potevo e che volevo, va bene così” ha esordito Giulia.

“Non ho bisogno di dirlo qui. Ho alzato il telefono a tempo debito e con chi di dovere. Non ho lasciato cose irrisolte con nessuno. Prima prima, o poi poi, per esperienza personale, almeno il 99,9% degli individui sì, torna” ha poi aggiunto.

Matrimonio in vista?

Qualcuno invece chiede a gran voce un matrimonio con Carlo Gussalli Beretta, con il quale ad oggi vive una storia d’amore molto forte e allo stesso tempo serena. La giovane ha fatto intendere di aspettare la proposta da parte del suo fidanzato, ma per ora sembrerebbe non esserci nessun matrimonio all’orizzonte.