Uomini e Donne, Giulia De Lellis rompe il silenzio su George Floyd: “Come fate a tornare a casa come se nulla fosse”

Gli occhi del mondo sono tutti puntati sugli Stati Uniti e le innumerevoli proteste organizzate a seguito dell’omicidio di George Floyd, cittadino afroamericano barbaramente ucciso da una forza dell’ordine americana bianca. Le manifestazioni, prima pacifiche, sono mutate dando vita a un vero e proprio caos e disordini nelle città più importanti. Tante le petizioni e donazioni per supportare la causa afroamericana, impegnata a battersi per i diritti civili dell’uomo.

Tanti personaggi influenti come cantanti, attori e artisti vari hanno detto la loro circa questa tremenda situazione, tuttavia, gli utenti sui social hanno chiesto agli influencer di schierarsi su questa causa. In molti hanno preferito non parlare poiché poco informati sulla questione, infatti i follower non hanno risparmiato critiche (ad esempio Diana Del Bufalo pesantemente attaccata su Twitter).

Chiara Ferragni e Fedez, da sempre molto attivi per i diritti civili, hanno detto la loro, soprattutto Chiara, la quale si è schierata apertamente dalla parte di chi sta protestando. La ragazza, inoltre, non ha gradito chi ha commentato negativamente la sua scelta e ha invitato loro di togliere il follow. Giulia De Lellis, nota influencer ed ex protagonista di Uomini e Donne, ha pensato di parlare di questa situazione.

LE PAROLE DI GIULIA DE LELLIS – Seguita da quasi 5 milioni di persone, la nota influencer si è sentita in dovere di parlare ai suoi follower, seppur dopo un momento di silenzio per elaborare il tutto. La De Lellis è rimasta molto sorpresa dalla vicenda, quasi scioccata dalla situazione odierna degli Stati Uniti.

“Non ho assolutamente evitato l’argomento per chissà quale motivo. Semplicemente mi sciocca, mi fa male e mi spaventa parlare di tutta questa cattiveria che incredibilmente appartiene all’essere umano. Io veramente non mi capacito di come possano fare determinate cose e poi magari tornare a casa come se nulla fosse e vivere la loro vita come se nulla fosse” ha commentato Giulia De Lellis. Qui sotto il video di Meteoweek.com.