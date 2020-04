Uomini e Donne, Giulia De Lellis sbarca su TikTok e ironizza sui tradimenti

Giulia De Lellis in questo periodo sta facendo parlare molto di sé, dopo essere tornata assieme ad Andrea Damante, ex storico conosciuto all’interno di Uomini e Donne. In queste ore, l’influencer si sta divertendo con l’app TikTok ma i fan hanno notato delle somiglianze di alcuni video pubblicati: parlano tutti di corna!

LA STORIA CON DAMANTE E IL RITORNO DI FIAMMA – Dopo essere stata con il deejay veronese diverso tempo, Giulia De Lellis ha chiuso la storia a causa di innumerevoli tradimenti subiti e scoperti tramite il PC di Andrea. Questo l’ha portata a soffrire molto e a scrivere un libro che racconta ogni dettaglio di questi episodi, Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!

Sembrava che la De Lellis avesse superato la parentesi Damante grazie ad Andrea Iannone, pilota di MotoGP, tuttavia, un mese fa i due hanno dichiarato di essersi lasciati. Sorprendentemente, Giulia è stata subito beccata con Andrea Damante a Pomezia, con il quale sta passando la quarantena. I due non hanno da subito svelato di essere tornati insieme ma qualche giorno fa, il deejay ha condiviso su Instagram un video assieme all’influencer.

GIULIA SBARCA SU TIKTOK E IRONIZZA SUI TRADIMENTI – L’influencer non ha mai dato una chiara spiegazione dei motivi che l’hanno spinta a chiudere con Iannone, ma non ha nemmeno spiegato come si sia riavvicinata a Damante! In queste ore, la De Lellis si sta divertendo parecchio su TikTok, app che permette di girare video in cui si canta, balla o recita.

Nello specifico, la ragazza classe ’96 ha pubblicato un video doppiando una scena del film La verità è che non gli piaci abbastanza. Nella clip si parla appunto di tradimenti: la scena, infatti, vede una donna come protagonista raccontare una serie di tradimenti subiti dai suoi mariti durante tutta la sua vita. L’influencer ha pubblicato poi un secondo video sempre basato sui tradimenti subiti dalle donne e doppiando la voce della nota comica italiana, Teresa Mannino. Nella clip viene spiegato che le donne superano i tradimenti dopo un primo momento di rabbia. Che Giulia stia mandando qualche messaggio nascosto ai suoi fan?