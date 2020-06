Uomini e Donne, Giulia De Lellis si sfoga su Instagram: “Non lo posso accettare, devo stare con l’ansia perenne”

Dopo l’esperienza a Uomini e Donne, Giulia De Lellis ha cavalcato l’onda del successo diventando una delle influencer più amate in Italia assieme alla regina dei social, Chiara Ferragni. La De Lellis conta quasi 5 milioni di follower, pertanto è spesso al centro del gossip e seguita da paparazzi che cercano lo scoop da mandare in prima pagina.

L’esperta di tendenze è spesso finita nell’occhio del ciclone, principalmente per le sue storie d’amore. Dopo Andrea Damante, conosciuto all’interno del dating show di Maria De Filippi, Giulia De Lellis è finita sotto i riflettori per le sue relazioni, dapprima con Irama e successivamente con Andrea Iannone.

La storia con quest’ultimo ha fatto parecchio discutere, soprattutto per le dinamiche legate alla rottura e con Andrea Damante come protagonista. Prima del lockdown, infatti, circolavano voci su una crisi tra l’influencer e il pilota di MotoGP, il tutto confermato dal ritorno della ragazza a Pomezia. Dopo un paio di settimane, il ritorno di fiamma con l’ex storico, deejay veronese.

GIULIA DE LELLIS SI SFOGA SUI SOCIAL – La De Lellis è sempre stata molto disponibile con giornalisti, paparazzi e fan, tuttavia, in queste ore si è sfogata duramente su Instagram. La ragazza ha notato troppi paparazzi sotto casa sua, questo le crea molta ansia poiché si sente violata pur essendo nella sua proprietà.

“Non voglio fare polemica ma solo chiedervi una cosa. Io rispetto i paparazzi e il loro lavoro, non ho mai avuto da ridire. Quando però entrano in una proprietà privata (per l’ennesima volta e dopo l’ennesima causa) per scattare le loro foto, non ci sto. Non lo posso accettare. Non posso nemmeno girare in mutande in casa mia, devo stare con l’ansia perenne. Ma vi sembra giusto o corretto? In casa mia!“ ha tuonato l’influencer sui social. E voi siete d’accordo con le sue parole?