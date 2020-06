Uomini e Donne, Giulia De Lellis torna sul set: “Non ci credo”

Giulia De Lellis è spesso finita al centro del gossip in questo periodo, soprattutto dopo aver annunciato il suo ritorno con Andrea Damante, storico ex fidanzato conosciuto all’interno di Uomini e Donne. Dopo essersi lasciata con il deejay veronese a causa di alcuni tradimenti, l’esperta di tendenze ha ritrovato l’amore dapprima con Irama e successivamente con Andrea Iannone.

Durante la sua relazione con il pilota di MotoGP, la De Lellis ha pubblicato il fortunato libro Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza!, progetto che ha scalato le classifiche diventando uno dei libri più letti in quest’anno. Il contenuto è la storia dei tradimenti del suo ex, ex fidanzato da cui poi è tornata, provocando diversi malumori sui social.

IL RITORNO CON ANDREA DAMANTE – Proprio durante la quarantena, la De Lellis è tornata assieme ad Andrea Damante. La ragazza, dopo aver lasciato la Svizzera, ha trovato casa a Pomezia vicino alla sua famiglia e il deejay veronese l’ha raggiunta per passare la quarantena con lei. Dopo tanto mistero, i due sono tornati sui social e hanno confermato la notizia che ormai circolava sul web da mesi.

La loro relazione sembrerebbe essere tornata come ai vecchi tempi, i due ora vivono a Milano, hanno un bellissimo cagnolino di nome Tommaso e qualcuno ha azzardato una proposta di matrimonio. Su questo, però, non ci sono affatto conferme. In questi giorni, la vita di Giulia è tornata alla normalità, vediamo perché.

GIULIA DE LELLIS TORNA A LAVORARE – A causa del Covid-19, numerose professioni hanno dovuto chiudere i battenti. Con la Fase 3, però, l’Italia sta ripartendo e cercando di tornare il paese che era prima dell’epidemia. Giulia De Lellis è riapparsa sul set fotografico per la prima volta dopo mesi e ha voluto condividere questo emozionante episodio su Instagram. “Ancora non ci credo, shooting time” ha scritto nelle sue instagram stories.