Uomini e Donne, Giulia De Lellis travolta dalle critiche: “Metti la mascherina!”

Giulia De Lellis è tornata in questo periodo al centro del gossip a seguito della sua frequentazione con Carlo Beretta, rampollo di casa Beretta e amico di Andrea Damante, ex fidanzato dell’influencer. Questa storia, infatti, è balzata da un sito ad un altro proprio per il “tradimento” di Beretta a danni del suo amico deejay.

GIULIA DE LELLIS CONTESTATA A MILANO – Tuttavia, in queste ore, la De Lellis è finita al centro delle polemiche non per la sua storia d’amore, bensì per la sua condotta durante l’epidemia che sta investendo l’Italia e tutto il mondo. Come molti sapranno, a Milano ma su tutto il territorio nazionale, la mascherina è obbligatoria anche all’aperto.

Giulia De Lellis questo lo sa molto bene vivendo a Milano e avendo la famiglia a Pomezia, ma nonostante questo ha deciso comunque di non rispettare tale regola. L’influencer da quasi 5 milioni di follower su Instagram ha pubblicato degli scatti con tanto di didascalia e nemmeno un accenno all’uso di questo dispositivo di protezione.

“Caffeine rush between meetings. Eravamo stranamente in anticipo così mi sono fatta scattare una fotina. Look del giorno, vi piace?! Io ho un debole per lo stivale alto” ha scritto Giulia sul suo profilo social mentre sorseggiata il suo cappuccino stile Sex and the City. Tuttavia, nonostante l’outfit da cento, i follower si sono focalizzati su altro.

“Diciamo che in questo momento storico così particolare dove sentiamo di rivolte, di gente che si ammazza… vedere una foto di un personaggio pubblico, in una piazza… senza mascherina, fa davvero tristezza! C’è bisogno di esempi giusti!“ ha commentato un utente. “Ma smettila di atteggiarti quando gente muore di fame e metti la mascherina anche nelle foto altro che caffè” ha scritto un altro utente. Insomma, pare che questa volta, l’influencer abbia toppato alla grande.

https://www.instagram.com/p/CG5XzywsNXK/