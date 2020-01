Uomini e Donne, Giulia D’Urso conferma la scelta di Giulio Raselli?

Il trono di Giulio Raselli è arrivato alla fine, infatti, secondo alcune fonti domani 9 gennaio si registrerà la scelta.

GIULIA O GIOVANNA? – Il tronista è arrivato alla fine con Giulia D’Urso e Giovanna Abate, due ragazze molto interessate ma anche tanto diverse. Giulia, infatti, è molto più pacata e timida rispetto a Giovanna, da sempre esuberante e con un carattere molto forte.

GIULIA ANNUNCIA LA SCELTA DI RASELLI? – Come anticipato prima, secondo alcune fonti domani si registrerà la scelta di Giulio Raselli. Giulia D’Urso ha pubblicato una Instagram Stories all’interno di un negozio di abiti: la ragazza sta scegliendo il vestito per la scelta? La corteggiatrice potrebbe aver confermato il rumors sulla fatidica scelta che si registrerà domani. Giovanna, invece, pare essere scomparsa; la ragazza, infatti, aveva annunciato di voler lasciare il programma. Tornerà per la scelta? Giulio porterà le ragazze in villa o in studio?

Per vedere le storie clicca qui.