Uomini e Donne: Giulia D’Urso ha rivisto Giulio Raselli dopo la rottura

Il futuro di Giulia D’Urso e Giulio Raselli continua ad essere molto incerto. L’ex tronista aveva annunciato la rottura sui social solo qualche settimana fa. La notizia è giunta improvvisamente e ha stupito tutti i fan della coppia.

Da quel momento i due protagonisti di Uomini e Donne sembravano aver preso strade differenti. In occasione del compleanno di Giulia, però, Giulio ne ha approfittato per fare gli auguri alla ragazza su Instagram. Un gesto che, unito alle canzoni che sono state condivise sui rispettivi profili ha fatto pensare molti fan.

GIULIO E GIULIA SI SONO RIAVVICINATI? – Il famoso riavvicinamento, per la celebre coppia, non c’è stato. La D’Urso, infatti, rispondendo ad alcune domande dei fan sul suo profilo privato non ha negato di aver rivisto l’ex tronista, ma ha ammesso che alcuni problemi tra di loro continuano ad esserci. Queste sono state infatti le sue parole:

”Io e Giulio non stiamo insieme. Ci siamo rivisti per parlare, abbiamo parlato tanto e anche litigato, penso sia normale. Non so nemmeno io come andrà in futuro, ma purtroppo dobbiamo fare quello che sentiamo di fare anche se questo vuol dire continuare le nostre strade separatamente. E’ una situazione che fa star male entrambi ma andrà meglio”.

LE PAROLE DI GIULIO RASELLI – Anche Giulio ha fatto una storia confermando quanto detto da Giulia. ”Le strade si separano ma l’affetto e il rispetto reciproco no. Potete credermi o meno ma auguro ad ognuno di voi un amore come il nostro: sicuramente non duraturo ma vero”.