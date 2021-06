Uomini e Donne: Giulia D’Urso racconta la sua versione sulla cena con i calciatori dell’Inter

Nell’ultimo periodo, Giulia D’Urso è stata nel mirino delle polemiche a causa della partecipazione ad una cena. E’ stata infatti duramente attaccata, in quanto si è pensato che avesse creato problemi ad un noto calciatore, rilasciando alcune dichiarazioni, fatte solo per ottenere visibilità.

Molti l’avevano criticata e additata come ”talpa” che aveva segnalato la cena andata oltre l’orario consentito, a causa del coprifuoco, alla quale avevano partecipato alcuni calciatori dell’Inter. La ragazza ha deciso di attraversare questa vicenda rivolgendosi ai legali, anche perché era stata minacciata e a lungo offesa per l’accaduto.

I PROBLEMI IN SEGUITO ALL’ ACCADUTO DI GIULIA D’URSO – La ragazza in seguito, ha riscontrato diversi problemi di salute, oggi per fortuna, del tutto risolti. Ha dichiarato di essere serena e di aver avviato un nuovo progetto in ambito del mondo di beauty. Si è anche riappacificata con il suo ex Giulio Raselli, con il quale si era lasciata dopo un po’ dall’uscita di Uomini e Donne.

LA VERITà DI GIULIA D’URSO – Ha specificato che semplicemente aveva partecipato a questa cena con alcune amiche. Ad un certo punto della serata sono arrivate le forze dell’ordine a controllare i loro documenti, è tornata in camera d’albergo insieme ad una sua amica. Dunque non aveva assolutamente fatto la spia.

Dopo qualche giorno un giornale aveva dichiarato che era stata lei a chiamare le forze dell’ordine. I tifosi della squadra dell’Inter l’hanno minacciata, accusandola di volere solo notorietà. Insomma si è trattato di una vicenda che le ha fatto molto male, ma che adesso ha ripreso a vivere la sua vita normalmente, dato che aveva addirittura paura di uscire di casa. Il tutto è stato raccontato al Magazine di Uomini e Donne e dunque è possibile trovare l’intervista sull’ultimo numero in edicola.