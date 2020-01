Uomini e Donne, Giulio Raselli al capolinea: arriva il sostituito?

Secondo alcune fonti, pare che il trono di Giulio Raselli sia arrivato decisamente al capolinea. Il ragazzo, stimato tentatore a Temptation Island, non ha avuto molto successo e questo potrebbe aver velocizzato la sua scelta. Infatti, domani dovrebbe esserci la registrazione di quest’ultima, pertanto sapremo chi sarà la sua eventuale fidanzata: Giulia D’Urso o Giovanna Abate. In tanti hanno criticato il percorso del Raselli, accusato più volte di essere troppo sicuro di sé e prepotente. Queste continue critiche potrebbero aver spinto la redazione a fare spazio a nuovi volti per cercare di recuperare gli ascolti!

ARRIVA IL SOSTITUTO DI RASELLI? – In questi giorni sta girando una voce su un probabile sostituto di Giulio Raselli: stiamo parlando di Daniele Del Moro, ex concorrente del Grande Fratello. La notizia non è confermata ma secondo Il Vicolo Del News ci sarebbero delle prove a sostegno di questa tesi. Pare che Daniele abbia iniziato a seguire alcune agenzie legate alla Mediaset e soprattutto ha annullato una serata senza dare troppe spiegazioni. Questo lo avvicinerebbe sempre più al trono di Maria De Filippi.