Uomini e Donne: Giulio Raselli avvistato con una nuova ragazza il giorno di Capodanno

Giulio Raselli, nell’ultima registrazione del trono classico aveva dichiarato di essere ormai pronto per una scelta tra le due corteggiatrici: Giulia e Giovanna. Scelta sulla quale non si sa ancora nulla con certezza. Fatto sta che Giulio sarebbe stato avvistato a festeggiare il Capodanno con una nuova misteriosa ragazza, di chi si tratta?

UOMINI E DONNE: LA SCELTA DI GIULIO RASELLI- Sin da subito i fan si sono schierati, chi per Giulia D’Urso, chi per Giovanna Abate. Ma chi sarà la scelta? Per ora non ci sono notizie certe. Da alcuni post pubblicati da Giulia su Instagram inizialmente sembrerebbe non essere stata lei scelta, date le frasi malinconiche postate. Ma poi a Capodanno ha pubblicato una storia con scritto ‘happy day’ e il molti hanno pensato che si potesse trattare di una strana vicinanza con Giulio ancor prima della messa in onda. Ma sarà davvero così?

UOMINI E DONNE: CON CHI HA PASSATO IL CAPODANNO GIULIO RASELLI?- Inizialmente vista la storia pubblicata su Instagram da Giulia D’Urso sembrerebbe che Giulio abbia passato quella serata con lei. Ma ad intervenire subito nel dibattito è stata la napoletana Deianira Marzano. Quest’ultima ha dichiarato che la ragazza avvistata col Raselli e alla quale era tra l’altro abbracciato è bionda, mentre, come saprete, Giulia è mora. Ma allora chi sarà questa presunta ragazza misteriosa così tanto vicino a Giulio? Pensate che ne parleranno in trasmissione? Non ci resta che attendere la prossima registrazione e messa in onda per scoprirlo!