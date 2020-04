Uomini e Donne, Giulio Raselli confessa: “Mi sono innamorato l’ultima volta 10 anni fa”

Giulio Raselli e Giulia D’Urso, coppia nata all’interno degli studi di Uomini e Donne, stanno trascorrendo insieme la quarantena tra una diretta Instagram e stories per tenere compagnia ai follower. Il ragazzo in questione ha fatto una rivelazione che ha lasciato i fan sbigottiti ma anche la stessa fidanzata. Vediamo nel dettaglio.

LA STORIA NATA A UOMINI E DONNE – Dopo aver partecipato a Temptation Island in veste di tentatore, Giulio Raselli ha avuto l’opportunità di sedersi sul trono e avviare una serie conoscenze con le sue corteggiatrici. Il percorso da tronista è stato alquanto burrascoso, soprattutto per le continue segnalazioni su di lui e una corteggiatrice in particolare, Giulia D’Urso. Entrambi sono stati accusati di aver passato l’estate insieme a Formentera, tuttavia, non si è mai scoperta la verità.

Raselli ha sempre avuto un occhio di riguardo per la ragazza pugliese, a differenza di Giovanna Abate considerata più forte caratterialmente, pertanto, abbandonata un po’ a sé e alle sua capacità. Alla fine del percorso, Giulio ha dichiarato di essere totalmente innamorato di Giulia e quindi l’ha scelta sotto scroscianti petali rossi.

GIULIO FA UNA CONFESSIONE SU INSTAGRAM DAVANTI A GIULIA – Come vi abbiamo anticipato, la coppia sta trascorrendo la quarantena assieme poiché quasi da subito sono andati a convivere. Il ragazzo ha deciso di rispondere a qualche domanda sui social per tenere compagnia ai follower ma anche per farsi conoscere meglio.

Alcuni utenti gli hanno chiesto di parlare delle esterne più belle fatte con Giulia, mentre altri sono andati un po’ più sul personale e hanno domandato all’ex tronista quante volte si fosse innamorato in vita sua. Raselli ha subito risposto alla domanda lasciando interdetta anche la sua fidanzata: l’ultima volta risale a dieci anni fa. Successivamente, l’ex tronista si è messo a ridere e poi ha inquadrato Giulia D’Urso visibilmente scossa e allungata sul divano. In seguito si è un po’ arrabbiata e gli ha chiesto di smetterla di provocare. Il video si è poi interrotto, pertanto, non sappiamo con esattezza come sia andata a finire.

GIULIO SVELA I DIFETTI DI GIULIA – Dopo il simpatico siparietto, il ragazzo ha continuato a rispondere alle domande e ha parlato del suo rapporto con Giulia, comprese esterne più belle e difetti della ragazza. Tra questi predominano soprattutto la permalosità e la pesantezza. L’esterna più bella ricordata dall’ex tronista è stata quella girata in Puglia dalla famiglia di lei, tuttavia, i fan hanno ricordato anche quella a Milano. Giulia D’Urso ha passato tutto il tempo a stuzzicare il suo fidanzato.