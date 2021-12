Uomini e Donne, Giulio Raselli contro Andrea Nicole: “Non ha rispetto”

Giulio Raselli è tornato al centro del gossip per le sue recenti dichiarazioni sul trono di Andrea Nicole Conte. Qualche giorno fa è andata in onda la scelta della tronista, la quale però ha spiazzato il pubblico di Canale 5. Vediamo cosa è successo e perché il ragazzo ha reagito in questo modo.

La scelta di Andrea Nicole

Maria De Filippi ha fatto entrare in studio la tronista, la prima transgender a partecipare al programma. Il suo, infatti, è stato un percorso difficile così la De Filippi ha deciso di contattarla per portare un messaggio importante in televisione. La ragazza, però, alla fine ha commesso un errore nei confronti della redazione. Seduta al centro dello studio assieme al corteggiatore Ciprian, Andre Nicole ha ammesso di essersi vista con lui e aver passato la notte insieme.

Questo va contro le regole della redazione di Uomini e Donne e la coppia ha dovuto comunicare il tutto all’altro corteggiatore, Alessandro, il quale ci è rimasto molto male per il suo comportamento. Alla fine, nonostante la rabbia di Gianni Sperti, i due sono usciti insieme dal programma e adesso stanno vivendo la loro storia d’amore.

La reazione di Giulio Raselli

L’ex tronista non ha apprezzato particolarmente l’uscita di scena di Andrea Nicole. Raselli, infatti, subito dopo la puntata ha pubblicato una stories diretta proprio alla ragazza e senza mezzi termini. “Non avere rispetto di persone che si dannano l’anima come costumiste, produzione, trucco, parrucco, assistenti, autisti, registi, cameraman tutto e tutti è scandalso.

Chi non ha rispetto del lavoro altrui, non ha principalmente rispetto di sé stesso“ ha commentato l’ex tronista sui social, menzionando la pagina ufficiale di Uomini e Donne. Il web è diviso a metà: chi è d’accordo con Raselli, chi invece non crede che la giovane tronista abbia fatto nulla di male ricordando che in passato alcuni protagonisti hanno fatto di peggio. Voi da che parte state?