Uomini e Donne, Giulio Raselli e Giulia D’Urso al centro di una polemica

View this post on Instagram

È difficile parlare di tutto ciò per me che sono abituata a condividere con voi solo le cose belle, a cercare di essere sempre sorridente e solare, di trasmettervi positività e spensieratezza.. e sarebbe bello se fosse sempre così. Ma nella vita purtroppo ci sono anche i momenti come questo, in cui ti senti spaesata e cambia tutto quello che hai intorno e quando arrivano quei momenti di solito tendo a continuare a sorridere, a mostrarmi forte e leggera anche se dentro non sto bene. Sono fatta in questo modo, non accetto di essere debole anche io, odio piangermi addosso davanti agli altri e ho da sempre difficoltà a parlare delle mie emozioni. Ma stavolta è giusto parlarne anche con voi che ci siete sempre e che anche in questa occasione ci siete accanto e ci confortate attraverso i vostri messaggi. Quello che ha detto Giulio è vero e non so nemmeno io come andrà a finire, so solo che a prescindere da tutto resterà sempre un legame tra di noi che siamo così diversi ma che mai, nemmeno per un secondo, siamo stati finti. Grazie perché con le vostre parole mi fate tanto bene. Vi abbraccio ♥️