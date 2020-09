Uomini e Donne, Giulio Raselli e Giulia D’Urso in crisi?

Giulio Raselli e Giulia D’Urso sono in crisi? Questa è la domanda che si stanno ponendo i follower della coppia ormai da alcune ore. I due sono stati letteralmente sommersi dai messaggi, tanto da spingerli a chiarire la situazione e placare le voci.

CRISI IN CORSO? – Giulio e Giulia in questi giorni si trovano in Puglia dalla famiglia di lei, conosciuta durante una delle ultime esterne a Uomini e Donne. I fan, però, hanno notato una strana assenza dell’ex tronista in queste ore: lavoro o crisi? La prima ipotesi è stata che il Raselli abbia lasciato la Puglia per impegni lavorativi ma i fan non sono mai stati convinti di tale ipotesi.

Inoltre, ieri sera Giulia ha cenato fuori insieme alla sua famiglia e ad alcuni amici, tra cui Alessandro Basile. L’assenza del fidanzato, però, si è notata particolarmente, così i fan hanno alimentato la voce che vedrebbe Giulia e Giulio in crisi.

LA RISPOSTA DI GIULIA – Inondati dalle domande, i due hanno deciso di rispondere ai fan tramite i rispettivi social. “Io e Giulio stiamo ancora insieme, con gli alti e bassi come una normalissima coppia” ha rassicurato la ragazza su Instagram. La coppia, evidentemente, sta attraversando un periodo difficile ma non hanno di certo concluso la loro storia d’amore.

LA RISPOSTA DI GIULIO – Anche l’ex tronista ha deciso di spiegare la situazione per cercare di non alimentare dubbi inutili. “Saremo felici o saremo tristi, che importa? Saremo l’uno accaduto all’altra. E questo deve essere, questo è l’essenziale” ha dichiarato Giulio, in maniera più criptica a differenza della fidanzata.