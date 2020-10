Uomini e Donne, Giulio Raselli e Giulia D’Urso potrebbero aver inventato la loro crisi ?

Giulio Raselli e Giulia D’Urso hanno annunciato la loro rottura in questi giorni, una rottura arrivata inaspettatamente e senza troppo caos. I fan avevano già notato qualcosa poiché entrambi non condividevano più foto o video insieme e questo li ha fatti insospettire parecchio.

L’ex tronista aveva parlato apertamente di questa crisi, aggiornando i follower della decisione presa. Giulia, infatti, ha confermato le dichiarazioni di Giulio Raselli, aggiungendo inoltre che non era finita completamente. Insomma, la ragazza ha lasciato un po’ di speranza.

Questa speranza, però, si è lentamente affievolita dopo che Giulio ha condiviso un post per il compleanno dell’ex corteggiatrice ma non ha partecipato alla sua festa a Milano. Un’assenza che i fan della coppia hanno subito notato. Tuttavia, qualcuno ha iniziato ad avere dei subbi sulla veridicità di questa crisi tra loro.

CRISI FALSA? – In queste ore, Giulio Raselli ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto di un’esterna con Giulia D’Urso accompagnata dalla descrizione “365 giorni”; insomma, una vera e propria ricorrenza per l’ex tronista. Tuttavia, nonostante il dolce gesto, la ragazza non ha dichiarato nulla a riguardo, anzi, ha solo pubblicato delle stories divertenti di un evento.

L’influencer ed esperta di gossip, Deianira Marzano, sta riportando alcune segnalazioni sulla coppia, accusata di aver architettato questa crisi solo per visibilità e per avere un’ospitata negli studi di Uomini e Donne. Una fan di Deianira ha detto che, giorni fa, ha chiesto all’ex corteggiatrice se fosse pronta eventualmente per tornare in televisione e la ragazza pare abbia lasciato intendere di sì.

Tuttavia, nonostante le tante segnalazioni, Deianira Marzano ha voluto dire la sua su questa strana situazione. L’influencer ha svelato di aver sentito Giulia D’Urso e pare che la ragazza le abbia confessato di aver chiuso definitivamente con Giulio Raselli. Li rivedremo nel dating show?