Uomini e Donne, Giulio Raselli e Giulia D’Urso pronti per la convivenza

Giulio Raselli e Giulia D’Urso sono da poco usciti dal dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. I due hanno creato non poco scalpore a causa di varie segnalazioni e del comportamento dell’ex tronista nei confronti dell’altra corteggiatrice, Giovanna Abate.

GIULIO SCEGLIE GIULIA SCREDITANDO GIOVANNA – Le polemiche non sono mancate nemmeno il giorno della scelta. Raselli era visibilmente nervoso a causa dell’ansia e le continue polemiche (legittime) di Giovanna lo hanno portato all’esasperazione. Il ragazzo, infatti, è stato molto brutale nel comunicarle di non essere la scelta e questo ha portato i fan del programma ad agire contro di lui e accusarlo di essere stato troppo aggressivo e cinico. Tuttavia, Giulio ha scelto Giulia D’Urso e ora sono pronti a vivere la loro storia d’amore.

GIULIO E GIULIA PRONTI PER LA CONVIVENZA?– In questi giorni Giulio Raselli è andato in Puglia dalla famiglia della sua nuova fidanzata e ha passato delle intense giornate con zii, nipoti e genitori. Il ragazzo, dalle Instagram Stories, sembrava molto contento e a suo agio ma presto tornerà a casa. Giulia e Giulio hanno dichiarato di essere pronti per la convivenza e così la proposta è arrivata! Giulia andrà a vivere con il suo fidanzato a Valenza, lontana dalla sua famiglia. Nonostante questo distacco, che forse non si aspettava avvenisse così presto, la ragazza ha comunicato tramite social di essere molto emozionata all’idea di viversi la sua storia d’amore lontana da treni e aerei. Qui le Instagram Stories.