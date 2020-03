Uomini e Donne: Giulio Raselli lancia sui social un messaggio di speranza

Giulio Raselli, l’ex tronista di Uomini e Donne, ha fatto parlare ancora una volta di sè per un messaggio che ha scritto sui social. Questa volta, a differenza delle altre, Giulio ha fatto parlare di sè stesso in modo del tutto positivo. E’ risaputo, infatti, che il ragazzo durante il suo percorso abbia accumulato tutta una serie di critiche dovute al suo carattere non sempre capito. Stavolta Raselli ha però fatto cambiare idea a gran parte dei suoi followers, ha lanciato, infatti, un messaggio di pace rivolto a tutti i cittadini italiani che stanno vivendo un periodo buio.

GIULIO RASELLI: IL SUO PERCORSO A UOMINI E DONNE, DA CORTEGGIATORE A TRONISTA – Giulio Raselli è approdato nel programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, prima come corteggiatore. Ha corteggiato per diversi mesi Giulia Cavaglià. Quest’ultima ha però scelto l’altro corteggiatore, Manuel. Il percorso di Giulio come corteggiatore, però, non è stato vano. Ha avuto modo, infatti, di farsi conoscere da gran parte del pubblico e dalla redazione stessa e così qualche mese dopo la delusione subita dalla tronista che corteggiava, ha ottenuto il trono.

GIULIO RASELLI: IL SUO PERCORSO COME TRONISTA – Come gran parte di voi avrà avuto modo di vedere in tv, il percorso di Raselli come tronista è stato non poco travagliato. Da subito indeciso e soprattutto in difficoltà nella scelta tra Giulia e Giovanna. Le due ragazze si mostravano sin da subito troppo diverse ma avevano in qualche modo colpito entrambe Giulio. Con la prima sembrava andare più d’accordo, con la seconda i diverbi caratteriali continuavano a venir fuori. Al termine del suo percorso ha così deciso di scegliere come compagna per la vita Giulia dichiarandole un bel ‘ti amo’.

GIULIO RASELLI E GIULIA: UNA STORIA D’AMORE APPASSIONATA – Sembra essere una bella storia quella tra Giulia e Giulio. I due ragazzi sono stati praticamente fin da subito sempre insieme e adesso, dopo solo pochi mesi hanno deciso di andare a convivere. La coppia è stata anche ospite in trasmissione in una delle scorse puntate andate in onda. Ricorderete tutti il volto di Giovanna alla vista della coppia. ‘Ciao cari’ ha così esordito stizzita. Giulio e Giulia sono stati poi attaccati di aver preso in giro la redazione. A parlare è stato proprio Gianni che non ha mai creduto a questa nuova coppia. Troppo poco è il tempo, a suo parere, per decidere di andare a convivere. Naturalmente alludeva ad una vecchia conoscenza avvenuta già fuori, ancor prima del percorso di Giulio come tronista. Non possiamo dire se Gianni avesse ragione o meno dato che soon state solo sue supposizioni, e voi cosa ne pensate?

GIULIO RASELLI: IL MESSAGGIO DI SPERANZA SUI SOCIAL – Proprio Giulio ha scritto nelle ultime ore un messaggio che dà pace e speranza ai suoi followers italiani, in un momento difficile come questo. E’ risaputo che l’Italia stia vivendo un momento di crisi e di paura a causa del nuovo Coronavirus di cui si sa ancora poco e nulla. Ecco cosa ha dichiarato Giulio: “Vi voglio bene, sì so che può sembrare una frase di poco senso detta così, ma mi viene dal cuore mi sento italiano, mi sento vostro fratello, mi sento, mai come in questo giorno, così unito a voi”.

GIULIO RASELLI: COME NON L’AVETE MAI VISTO – In molti si staranno chiedendo: ‘ma Giulio non era quella persona che risultava sempre arrogante e spocchioso quando era in trasmissione?’ Ebbene le parole di conforto che ha dato a tutti hanno mostrato come non sempre una persona è così come sceglie di far vedere. Dunque molti suoi seguaci sono rimasti positivamente sorpresi dal gesto del ragazzo.