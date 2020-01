Uomini e Donne: Giulio Raselli obbligato a scegliere, ma c’è già chi potrebbe prendere il suo posto

Dal suo esordio, il trono di Giulio Raselli è stato abbastanza turbolento. Sono state tante le segnalazioni giunte a Uomini e Donne che hanno messo il ragazzo al centro delle discussioni. Una delle tante accuse mosse al ragazzo era stata quella della presunta conosce con Giulia D’Urso avvenuta prima dell’inizio del programma. Un’insinuazione smentita dalla stessa Maria De Filippi. Secondo la conduttrice, infatti, il web si sarebbe confuso con una fiamma estiva, venuta anche in studio, e la corteggiatrice.

Nell’ultimo periodo, però, sembra che il programma sia spingendo Giulio a compiere presto la tanto attesa scelta.

L’ERRORE DI GIULIO – Il tronista, durante il periodo natalizio, ha commesso uno sbaglio. Ha infatti partecipato a una serata in discoteca il 31 dicembre, non rispettando così gli accordi presi con la redazione. Questa si aggiungerebbe ai tanti motivi per cui la De Filippi sta spingendo il ragazzo a compiere la scelta.

I tanti indizi trapelati sul web avrebbero fatto intendere la scelta di Raselli. Le frasi, le dediche e le canzoni condivise sul suo account Instagram, non fanno altro che confermare tutto ciò. Inoltre, Amedeo Venza, tramite una IG Story, ha dichiarato che Giulio gli avrebbe rivelato che la sua scelta sarà Giulia.

LA NUOVA TRONISTA – Nelle scorse puntate, la padrona di casa avrebbe mostrato chi potrebbe prendere il posto di Giulio. Scherzando, Maria ha fatto sedere Giovanna Abate sul trono, l’altra corteggiatrice del tronista. Nel vederla seduta sull’ambito trono, sono stati in molti ad ammettere di vedere bene la ragazza in quel ruolo, anche la stessa conduttrice. Questo ha portato molti a pensare che se non venisse scelta, Giovanna potrebbe diventare la nuova tronista. La corteggiatrice stessa si è detta favorevole a sedersi sul trono.