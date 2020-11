Uomini e Donne, Giulio Raselli parla dell’ex Giulia D’Urso: frecciatina per lei?

Ieri sera, l’ex tronista Giulio Raselli ha pubblicato un post sul suo profilo privato di Instagram nel quale ha parlato, dopo l’ennesima domanda fatta da un utente, della sua ex Giulia D’Urso. Questa volta, però, la sua risposta lascia pensare che i due non si siano lasciati proprio bene. Scopriamo insieme cos’è successo e cosa ha dichiarato il ragazzo!

GIULIO RASELLI E GIULIA D’URSO: LA CONOSCENZA A UOMINI E DONNE – Come molti di voi sapranno i due ragazzi si sono conosciuti a Uomini e Donne, sotto i riflettori. Lei era la corteggiatrice e Giulio il tronista. Il ragazzo non era certo alle prime armi in tv, in quanto aveva precedentemente corteggiato un’altra tronista, Giulia Cavaglià. Al termine del suo percorso come tronista ha trovato l’amore in Giulia D’Urso e la loro storia d’amore, al di fuori del programma, è durata diversi mesi.

I due piccioncini continuavano a postare foto e video nei quali apparivano insieme sempre felici e spensierati. Tutti i fan della coppia erano felici e soddisfatti che le cose tra i due fidanzati stessero andando più che bene. In realtà, però, qualcosa sembra essere andato storto. Un giorno hanno annunciato, in modo inaspettato per tutti, che si erano lasciati.

GIULIO E GIULIA: LA FINE DELLA STORIA D’AMORE – Non conosciamo, o meglio Giulio non ne ha mai voluto parlare veramente, le reali motivazioni che hanno spinto i due a separarsi. Tempo fa Raselli aveva condiviso una storia, sul suo profilo di Instagram, nel quale, rispondendo ad alcune domande in box aveva dichiarato che tra lui e Giulia le cose non erano andate bene a causa di alcune incompatibilità caratteriali.

GIULIO RASELLI: IL NUOVO POST, LA FRECCIATINA A GIULIA? – Poche ore fa, più precisamente ieri sera, Raselli ha risposto nuovamente ad una domanda che gli è stata fatta per quanto riguarda il suo passato rapporto con Giulia. La risposta che ha dato ha fatto pensare che forse le cose tra i due non sarebbero finite proprio bene.

”Raga mi tempestate davvero, forse giustamente ma è finita, tutto quel grande amore che diceva ci fosse, vi posso dire che non c’era, tanto fumo besos”. Sotto, però, ha continuato scrivendo: ”Si può sbagliare in un rapporto, si possono dire cose orrende, si può sbagliare nuovamente (senza mai tradire, ma se c’è il sentimento si va oltre tutto e tutti e su questo non transigo, non ci sono c***i scusate il termine, a buon intenditore poche parole”. Insomma cosa avrà voluto dire Giulio con queste parole?

Questa la foto che testimonia quanto ha scritto l’ex tronista: