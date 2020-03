Uomini e Donne, Giulio Raselli pronto a mettere su famiglia con Giulia D’Urso!

Sono passati pochi mesi da quando Giulio Raselli ha scelto la sua amata Giulia D’Urso all’interno degli studi di Uomini e Donne, facendo infuriare l’altra corteggiatrice, Giovanna Abate, ora sul trono. L’ex tentatore di Temptation Island pare abbia archiviato i reality per fare una proposta molto importante alla sua fidanzata.

IL PERCORSO A UOMINI E DONNE – Non è stato semplice il percorso da tronista per Giulio Raselli. Se da corteggiatore il pubblico l’ha apprezzato, come tronista non ha riscosso un grandissimo successo. Tuttavia, le due corteggiatrici hanno sempre visto qualcosa in lui e sono arrivate fino alla fine quando il ragazzo ha deciso di scegliere Giulia D’Urso, 24enne con la quale il feeling si è notato da subito. Non sono mancate le segnalazioni per i due, accusati più volte di conoscersi già dall’estate e di essersi incontrati a Formentera, voci spesso placate dallo stesso Giulio durante le registrazioni. Gli spettatori del programma non hanno mai scoperto la verità eppure i due ragazzi sembrano fare proprio sul serio.

GIULIO PRONTO AL GRANDE PASSO – Raselli ha sempre sostenuto di volere l’amore della vita e mettere subito su famiglia, il resto non conta per lui. In una lettera a cuore aperto pubblicata su DiPiù (disponibile da oggi), Giulio Raselli ha proposto alla sua fidanzata di creare una famiglia, più specificatamente di fare un bambino! Giulia è sempre stata un po’ titubante a causa della giovane età e ora, a causa del Coronavirus, i dubbi aumentano. Tuttavia, Raselli sembrerebbe più determinato che mai, riuscirà il 28enne a convincerla?

“Ogni volta che ho provato a parlarti del mio desiderio di paternità hai sempre cercato di cambiare discorso. Capisco i tuoi timori, perché sei giovane e stiamo insieme da poco, abbiamo bruciato le tappe…” ha esordito l’ex tronista che aggiunge: “È tutto così perfetto che sento nel mio cuore che è il momento giusto per fare quel passo in più per completarci come famiglia: fare un bambino”. Parole molto forti quelle di Giulio che continua così la sua lettera: “Del resto la nostra vita è stata tutta un bruciare le tappe e non ci siamo mai pentiti, non abbiamo mai sbagliato seguendo il nostro istinto. Ci amiamo, io mi mantengo da tanti anni da solo nell’oreficeria di famiglia. Abbiamo una casetta accogliente, mancano solo le risate di un piccoletto o di una piccoletta”.

GIULIO RASELLI HA PENSATO AL NOME DELLA PICCOLA – Il ragazzo sembrerebbe proprio fare sul serio poiché, in caso dovesse essere una bambina, ha già scelto il nome! La piccola si chiamerà Lisa e nella lettera spiega anche il motivo di tale scelta: “Qualche giorno fa sono andata a cercarne il significato e ho scoperto che è un nome di origine ebraica che indica la perfezione. Che dire…Tutto perfetto, no? Io sono pronto, manca solo un tuo sì”. Nessuna pressione per Giulia D’Urso!