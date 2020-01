Uomini e Donne, Giulio Raselli pronto a scegliere Giulia D’Urso?

Ormai ci siamo: lunedì pomeriggio, in diretta, andrà in onda la tanto attesa scelta di Giulio Raselli, uno dei tronisti di Uomini e Donne più controversi. Il ragazzo sceglierà quella che secondo lui sarà la donna giusta tra Giovanna Abate e Giulia D’Urso.

IL RAPPORTO CON LE DUE RAGAZZE – Se con Giovanna il tronista è molto duro e tende a litigare spesso, con Giulia è tutta un’altra storia. Spesso Giulio ha dichiarato di sentirsi protettivo con lei mentre Giovanna la vede più forte. Quest’ultima, però, spesso ha avuto dei crolli, ragion per cui anche una persona apparentemente forte ha bisogno di qualcuno che la coccoli.

LA SCELTA DI GIULIO SARÀ GIULIA D’URSO? – In molti credono che comunque la scelta di Raselli ricadrà sulla corteggiatrice pugliese, vediamo perché. Da quando Giulia ha sceso le scale dello studio, Giulio non è stato più lo stesso: il ragazzo ha perso completamente la testa. Nonostante le innumerevoli segnalazioni su di lei, Raselli l’ha sempre difesa a spada tratta mettendo a rischio anche la sua credibilità. Come anticipato prima, il tronista ha sempre avuto un occhio di riguardo nei confronti di Giulia D’Urso, è molto protettivo e dolce, ricorda ogni piccolo dettaglio, sono molto affini. La stessa D’Urso ha deciso di lasciare il suo lavoro a Milano pur di dimostrare a Giulio Raselli il suo interesse sincero.

Giulia, quindi, è la ragazza giusta per Raselli?