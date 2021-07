Uomini e Donne: Giulio Raselli si scaglia contro alcuni influencer, ”Fate ca**re”

Giulio Raselli, ex tronista e corteggiatore di Uomini e Donne, ha avuto uno sfogo con i suoi fan e si è scagliato contro alcuni influencer. Inoltre il giovane sta facendo anche abbastanza clamore sui social per un altro motivo.

Pare che abbia avuto un comportamento alquanto scorretto nei confronti dei fan. Scopriamo nel dettaglio cosa sta accadendo nelle ultime ore e per quale motivo Raselli è stato così chiacchierato ultimamente.

GIULIO RASELLI ATTACCA ALCUNI INFLUENCER – Di recente, Giulio Raselli si è letteralmente scagliato contro alcuni web influencer. Lui si è dichiarato abbastanza tranquillo e poco propenso a far nascere polemiche contro i suoi colleghi. Di recente, però, ha assistito ad un episodio che a detta sua è stato davvero agghiacciante.

Diversi utenti del web, infatti, hanno deciso di acquistare i followers solo per poter incrementare le loro sponsorizzazioni. Per lui, in effetti, le aziende che si affidano a queste persone per le loro vendite dovrebbero certamente prestare più attenzione.

Spesso, inoltre, i profili acquistati risultano essere falsi e quindi inattivi. Di conseguenza per l’azienda interessata non ci sarebbe nemmeno nessun guadagno. Raselli ha giudicato questo comportamento davvero becero. Secondo il suo punto di vista è molto meglio avere meno followers, ma reali e attivi.

IL GESTO DI GIULIO RASELLI NEI CONFRONTI DEI FAN CHE NON è PIACIUTO – Ultimamente Giulio Raselli ha aperto un gruppo Telegram con i suoi fan con lo scopo di parlare dei disturbi d’ansia, visto che in passato il ragazzo ne ha sofferto. Tra l’altro però ha inserito all’interno del gruppo una sponsorizzazione dei suoi gioielli. Molti fan non hanno apprezzato il gesto, in quanto non hanno trovato il nesso tra l’obiettivo del gruppo e questo tipo di sponsorizzazione.

Per questo motivo, nessuno ha aderito alla promo, allora il ragazzo ha deciso di annullare la promozione, trattando anche in malo modo i suoi fan. Infine ha anche abbandonato il gruppo. Insomma per ora Giulio non ha commentato l’accaduto, staremo a vedere se dirà qualcosa in merito. Nel frattempo per vedere le sue storie e quanto successo con i fan clicca qui.