Uomini e Donne, Giulio Raselli su Giovanna Abate: “Lei sapeva che non sarebbe andata bene”

Durante un'intervista per Il Giornale, Giulio Raselli ha fatto delle confessioni su Giovanna Abate, ex tronista e sua corteggiatrice.

Giulio Raselli, ex tronista di Uomini e Donne, è tornato a parlare di Giovanna Abate, sua ex corteggiatrice e poi tronista del dating show di Maria De Filippi. Il ragazzo, intervistato da Il Giornale, ha fatto alcune confessioni sulla sua ex corteggiatrice romana.

L’ESPERIENZA A UOMINI E DONNE – Giulio Raselli ha avuto un percorso molto turbolento a causa di numerose segnalazioni che lo vedevano d’accordo con Giulia D’Urso, sua effettiva scelta. I due, dopo il programma, sono andati a vivere insieme e pare che la loro storia proceda a gonfie vele.

D’altro canto, con Giovanna Abate è finita malissimo a causa dei continui comportamenti di lei reputati pesanti dallo stesso Giulio. Anche durante la scelta, i due hanno litigato animatamente e la Abate ha abbandonato lo studio delusa e amareggiata. Successivamente le è stato offerto il trono e ha conosciuto i suoi corteggiatori.

LA SCELTA DI GIOVANNA ABATE E LA FINE CON SAMMY HASSAN – Giovanna Abate ha avuto, al tempo stesso, un percorso turbolento causa anche l’epidemia coronavirus che ha bloccato le registrazioni del programma. Tuttavia, grazie alla solida redazione, la ragazza ha avuto modo di terminare il suo percorso. Come già anticipato dai telespettatori, la tronista romana ha scelto l’esuberante Sammy Hassan, con il quale però è terminata quasi subito.

GIULIO RASELLI COMMENTA LA SCELTA – Come vi avevamo anticipato, Giulio Raselli è stato intervistato da Il Giornale e ha commentato la scelta della sua ex corteggiatrice. Tempo fa, il ragazzo dichiarò di aver seguito il trono di Giovanna assieme alla sua fidanzata Giulia. “Io credo che, come me, Giovanna abbia partecipato a Uomini e Donne con la speranza di trovare l’amore. Più che altro, per come l’ho conosciuta io, lei sapeva che con Sammy non sarebbe andata bene. Nonostante ciò, ci ha provato lo stesso a far funzionare le cose tra loro ma sappiamo benissimo poi come sia andata” ha dichiarato Raselli. E voi cosa ne pensate di queste parole?