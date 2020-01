Uomini e Donne, Giulio Raselli torna a parlare su Instagram prima della scelta: “Sono molto teso”

Mancano poche ore alla fatidica scelta di Giulio Raselli, ex corteggiatore, ex tentatore e ora tronista. Il ragazzo ha deciso di scegliere la sua futura fidanzata in diretta domani su Canale 5.

GIULIA D’URSO O GIOVANNA ABATE? – Raselli dovrà scegliere tra Giulia e Giovanna, bellissime ma molto diverse tra loro. Giovanna è molto esplosiva e tosta apparentemente mentre Giulia è più dolce e riservata. Giulio, infatti, assume con le ragazze due comportamenti differenti proprio a causa di questo dislivello. Molti credono che la scelta ricadrà su Giulia D’Urso ma c’è anche chi sostiene che il feeling con Giovanna è davvero forte.

GIULIO ROMPE IL SILENZIO PRIMA DELLA SCELTA – Tramite l’account di Raffaella Mennoia, redattrice del trono classico, Giulio ha rotto il silenzio e ha svelato le sensazioni prima della scelta. Non sono dei momenti sereni per lui a causa della tensione e nervosismo, tuttavia, è felice di poter comunicare finalmente a tutti la sua scelta. Non appena vedrà le due ragazze, il tronista si calmerà e lascerà parlare il cuore; la tensione di oggi è del tutto normale.