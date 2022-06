Uomini e Donne, giunta al capolinea la storia di un’amata coppia: il dettaglio su Instagram

Dopo anni d’amore, una coppia nata a Uomini e Donne è giunta al capolinea. Si tratta di quella formata da Angela Artosin e Simone Ferroli, sposati da ben 11 anni.

STORIA AL CAPOLINEA – In un recente post su Instagram, l’ex tronista di UeD ha deciso di annunciare la fine del suo matrimonio con Simone. Senza scendere nel dettaglio di quanto accaduto con l’oramai ex marito, la Artosin ha dichiarato:

“È un momento tremendo per una madre, donna e moglie ma questo lo leggerete sulla biografia che ho cambiato. Non chiedetemi il come, quando e perché, in questo momento penso solo ai miei bimbi. E ci tengo a precisare che non l’ho voluto io, ma il destino gioca troppo con me ultimamente. Mi farò forza per l’ennesima volta. Vi voglio bene, questo non dimenticatelo”.

Riguardo alla sua biografia di Instagram, l’ex protagonista del dating-show ha attualmente scritto: “Mamma single di Ismi e Sante”. Una notizia che ha ovviamente spiazzato i fan dell’amata coppia, soprattutto dopo tutti questi anni d’amore.

Oltre ad annunciare la fine del suo matrimonio, Angela ha voluto aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute. Ad inizio anno, infatti, la donna ha scoperto di dover nuovamente lottare contro il cancro. Dopo mesi difficili, Angela ha annunciato: “Ieri, dopo mesi di attesa con varie operazioni, è arrivato il responso medico e sono di nuovo “pulita”. Ottima notizia”.