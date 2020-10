Uomini e Donne, giunta al capolinea la storia tra Carlo e Cecilia: l’annuncio su Instagram

Serpeggiava da tempo l’idea che vedeva in crisi una delle ultime coppie nate a Uomini e Donne, ma solo ieri è giunto la conferma. Si tratta di Cecilia Zagarrigo e Carlo Pietropoli, ex protagonisti della scorsa edizione del programma. Ad annunciarlo ai fan sono proprio loro tramite delle storie su Instagram.

“Siamo giunti a una conclusione…” – Ad annunciare la rottura è stata Cecilia, volendo mettere finalmente in chiaro cosa stia accadendo tra lei e l’ex tronista. Tramite delle IG Stories a quindi spiegato la situazione: “In questi giorni ho nascosto quello che sentivo veramente dentro perché era giusto così. Oggi però siamo giunti a una conclusione insieme, senza rabbia, senza rancore”.

Non trapela rabbia o rancore dalle parole della ragazza, ma consapevolezza. Stando a quanto spiegato dalla stessa ex corteggiatrice, nonostante ci abbiano provato per 5 mesi, non c’era amore da nessuna delle due parti.

“Non ci può mai essere nella coppia chi ama di più e chi di meno. L’amore non c’era da parte di entrambi, ma non gliene faccio e non me ne faccio una colpa. Succede. Questo per dirvi che io e Carlo non stiamo più insieme, ma gli voglio veramente un gran bene”, ha così concluso la Zagarrigo.

“Credevamo in noi” – Dopo le storie condivise da Cecilia, anche Carlo ha voluto raccontare ciò che è accaduto tra loro due. “So benissimo il valore di Cecilia, so cosa ho vissuto con lei e quante cose mi ha dato a livello personale e umano”, ha così esordito l’ex tronista di Uomini e Donne.

Proseguendo, Pietropoli ha spiegato che dopo 6 mesi passati all’interno del programma e 5 lontano dalle telecamere, ha dovuto prendere una decisione abbastanza sofferta: “Nonostante i suoi pregi e la persona meravigliosa che è, non riuscivo a darle quello che lei riusciva a dare a me. Non posso stare con una persona del genere e non riuscire a darle le attenzioni che merita”.

Il ragazzo ha quindi confermato la versione dell’oramai ex fidanzata, ribadendo che tra loro ci sarà sempre una grande stima e un profondo affetto.