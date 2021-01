Uomini e Donne, giunta al capolinea la storia tra Sonny e Sara: l’annuncio su Instagram

È giunto solo poche ore fa l’annuncio che vede finita la storia tra due ex protagonisti di Uomini e Donne. Si tratta di Sonny Di Meo e Sara Shaimi, una delle coppie più amate della scorsa edizione di UeD.

“Una visione di vita completamente differente” – Nelle scorse ore l’ex corteggiatore ha annunciato ai tanti follower la fine della sua storia con Sara. Al contrario dell’ex tronista che, almeno per il momento, ha preferito il silenzio, Sonny ha condiviso nelle IG Stories un messaggio.

Nonostante già negli ultimi mesi si vocifera della crisi tra i due, la Shaimi aveva più volte smentito il tutto. Aveva inoltre aggiunto che qualora fosse finita, lo avrebbe annunciato lei stessa. A rivelarlo, però, è stato Di Meo.

Il ragazzo ha ammesso di non sentirsela, almeno per ora, di fare video o dare ulteriori spiegazioni riguardo questa decisione. Ha poi aggiunto: “Visto il contesto nel quale ci siamo conosciuti io e Sara e visto l’affetto che ci avete mostrato sempre, è giusto che sappiate che dopo un lungo periodo di incomprensioni ed essendoci accorti di avere una visione di vita completamente differente (così come i nostri caratteri), io e Sara non stiamo più insieme“.

Ha poi chiesto ai loro fan di rispettare questa scelta e anche loro due, concludendo: “Al di là del contesto in cui due persone si conoscono, poi è solo col tempo che si conoscono per davvero e a volte dura per sempre, a volte rimane solo il ricordo”.

I DETTAGLI DI VENZA – E se Sonny non ha voluto rivelare i motivi che hanno portato alla rottura con Sara, a fornire qualche dettaglio è Amedeo Venza. L’influencer ha infatti parlato di un periodo di incomprensioni, arrivato al culmine proprio oggi con l’ennesima lite. La decisione, sempre stando a quanto riportato da Venza, sarebbe stata presa da entrambi.