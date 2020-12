Uomini e Donne: giunta già al capolinea una storia nata da poco

Sembrerebbe che sia già giunta al capolinea la storia tra due ex protagonisti di Uomini e Donne. Si tratta di Sara Sottili e Alessio Scherillo, una coppia nata inaspettatamente e che ha lasciato sorpresi i fan per l’inaspettata prematura fine della loro storia. I due, infatti, si sono lasciati dopo poco tempo dall’uscita dallo studio.

“Siamo diversi” – Nonostante il suo breve percorso a UeD, l’ex Dama del Trono Over è ricordata per la sua romantica dichiarazione. Sara si è infatti dichiarata ad Armando Incarnato, ammettendo di essere innamorata di lui e offrendogli dei palloncini rossi. La dichiarazione non è però andata a buon fine, ma la Sottili sembrava aver trovato il suo lieto fine: Alessio. Usciti insieme dal programma, sembrava che tra i due andasse tutto a gonfie vele. Ad annunciare la fine della loro storia è Sara, durante l’ultima diretta della pagina Instagram Fralof.

Durante la sua ospitata social, l’ex Dama ha spiegato cosa è accaduto tra lei e Schierillo, senza però approfondire i motivi che l’hanno portata a prendere questa decisione. La donna ha infatti rivelato che la storia non sia andata nel migliore dei modi, ma di non voler dire altro. Sembrerebbe però che il tutto sia stato causato da incompatibilità caratteriali, come lei stessa ha affermato: “Come dice lui siamo molto diversi”. Non ha voluto rendere noto l’attuale rapporto con Alessio, ma ha ammesso: “Continuo a volergli bene, sono fatta così, non riesco a volere male”.

Ovviamente si è anche parlato di Armando, del rapporto con lo storico Cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne. Parlando dell’eclatante dichiarazione, Sara ha ammesso:

“C’è voluto coraggio per fare quello che ho fatto, quando mi piace una persona faccio di tutto. Era un gesto eclatante finale per provare il tutto e per tutto, per fargli capire quello che sono io. Si è interrotta lì e ognuno per la sua strada, amici come prima”.