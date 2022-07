Uomini e Donne, grande passo per un’amata coppia: “Abbiamo comprato casa”

Nel corso delle tante edizioni di Uomini e Donne, il pubblico ha avuto modo di affezionarsi alle coppie nate nel programma. Tra queste, nonostante gli anni, ci sono alcune che resistono e che continuano a far sognare.

Questo è il caso di Angela Caloisi e Paolo Crivellin, ex volti di UeD. Dopo anni dalla loro scelta, i due innamorati hanno fatto un importante annuncio: andranno a convivere.

“Abbiamo comprato casa” – Nel 2018 Paolo ha deciso di cercare l’amore a Uomini e Donne, vestendo i panni del tronista. A scendere a corteggiare il ragazzo è stata proprio Angela, divenuta dopo pochi giorni la sua scelta.

Una volta lontani dalle telecamere, i due ragazzi hanno continuato la loro love-story. Un amore, il loro, che a distanza di anni li ha portati a decidere di compiere un grande passo: comprare casa. Dopo una disperata ed estenuante ricerca, Angela e Paolo hanno comprato casa. Ad annunciarlo sono stati proprio i due ex protagonisti di UeD sui social:

Abbiamo comprato casa. Ne abbiamo viste tante ed era sempre tempo perso. Tutti ci dicevano “quando sarà quella giusta, lo sentirete”. È stato così. Quando siamo entrati, ci siamo guardati e abbiamo sorriso. Finalmente andava bene per noi. Non so cosa ci riserverà il futuro, non sappiamo se questa sarà la casa dove saremo per sempre ma non vediamo l’ora di vivere emozioni e condividerle con queste nuove mura.