Uomini e Donne, grande spavento per Giacomo Czerny: operato d’urgenza

Grande spavento per Giacomo Czerny, ex volto molto amato di Uomini e Donne. Come raccontato proprio dall’ex tronista nelle scorse ore, il ragazzo è stato operato d’urgenza a causa di un’aneurisma alla testa.

OPERATO D’URGENZA – Il tutto è avvenuto qualche giorno fa, quando una storia di Instagram del ragazzo aveva fatto preoccupare i suoi follower. L’ex tronista aveva pubblicato uno scatto che lo vedeva su un letto d’ospedale dove aveva scritto: “Oggi giornata no. Scusate se non vi ho risposto ma ero giù. Spero domani sia meglio”.

A distanza di giorni, a raccontare l’accaduto è stato proprio Giacomo dopo aver affrontato il delicato intervento a cui si è dovuto sottoporre. Al suo fianco, ovviamente, ci sono stati i familiari e Martina Grado, fidanzata ed ex scelta a Uomini e Donne, che non l’hanno mai lasciato solo.

Attraverso un post su Instagram, il 28enne ha voluto raccontare ai numerosi fan cosa gli è recentemente accaduto. Il ragazzo, infatti, è stato operato d’urgenza a causa di un’aneurisma e ha voluto parlare di quello che gli è successo e come si è sentito:

“Questo lo volevo postare il giorno in cui ho saputo di avere un aneurisma in testa. È stato un incubo, veloce e una cosa che non sei mai pronto ad affrontare. La fortuna nella sfortuna è che per un mal di testa che mi portavo dietro da un po’ mi è stato consigliato di fare una risonanza magnetica alla testa. Era lì come una bomba ad orologeria. Mi sono operato subito.

Questo è successo. Grazie a tutti di cuore. Tutto si affronta, si piange tanto ma si affronta. Si affronta da solo, ma se hai una famiglia bellissima come la mia, una ragazza speciale come la mia, amici stupendi, tutto è più facile”.