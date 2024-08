Uomini e Donne, grande spavento per Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi: “Ho sentito delle botte atroci”

Grande spavento per Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, ex volti molto amati del Trono Classico di Uomini e Donne. Attraverso le sue storie di Instagram, l’ex corteggiatrice ha raccontato la brutta disavventura accaduta a casa propria.

“Ho sentito delle botte atroci” – Tra le coppie più amate nate all’interno del dating-show di Maria De Filippi, ci sono certamente Claudia e Lorenzo. I due stanno insieme da cinque anni e nel 2022 è nata Maria Vittoria, la loro primogenita. Nei giorni scorsi la Dionigi ha deciso di sfogarsi con i follower, raccontando gli attimi di spavento vissuti di recente.

Attraverso il suo account di Instagram, Claudia ha raccontato che il tutto è accaduto una sera quando, intorno alle 22:00, due ragazzi hanno citofonato, chiedendo a lei e a Lorenzo di aprire il portone del palazzo, in modo da poter dare da mangiare ai gatti di un inquilino del sesto piano.

La spiegazione dei ragazzi ha insospettito la coppia, dato che i due ragazzi non avevano le chiavi nonostante dovessero dare da mangiare ai due gatti:

“E voglio dire, chi sei, mago Merlino? Come fai a dar da mangiare ai gatti se non hai le chiavi? Quindi loro hanno detto “ah ok, ciao” e se ne sono andati. Quindi già là è suonato tutto un po’ strano. Poi, dopo mezz’ora – io ero chiusa in bagno perché stavo facendo la doccia – e ho iniziato a sentire delle botte atroci. Sono uscita subito. C’era Lorenzo in sala e, niente, qualcuno ci aveva tirato dei pugni forti sulla porta. Erano le dieci e mezzo di sera, c’avevo Maria Vittoria che dormiva. Quindi lui insieme al papà sono usciti a controllare però ovviamente sono scappati, non c’era più nessuno”.

Nel raccontare la brutta disavventura vissuta, Claudia ha voluto avvertire i fan di fare attenzione: “State attenti anche voi se vi citofonano e non conoscete, se vi bussano…Non aprite a nessuno. Io poi da quando c’ho mia figlia ho paura di tutto“.

Inoltre, l’ex volto di UeD ha rivelato che ha parlato con la signora che abita al sesto piano e ha scoperto che non ha dato a nessuno il compito di dare da mangiare ai suoi gatti.