Uomini e Donne, grave lutto per l’ex dama del programma

Anna Tedesco l’abbiamo conosciuta all’interno degli studi di Uomini e Donne. La donna è sempre stata un po’ sfortunata con gli uomini e gli opinionisti hanno creduto per un bel po’ di tempo che l’ex dama avesse qualcuno fuori. La donna, successivamente, ha abbandonato il programma.

LUTTO PER ANNA TEDESCO – L’ex dama purtroppo in queste ore ha perso sua madre. La donna l’ha comunicato ai follower con un messaggio straziante su Instagram e con tutta la tristezza per una gravissima perdita.

“Ho imparato molte cose da te mamma, ma non ho mai imparato a vivere senza di te. Ora ho bisogno di imparare a convivere con i tuoi ricordi” ha esordito Anna Tedesco su Instagram pubblicando una foto molto significativa di sua madre.

“Ora capisco perché mi dicevi sempre di essere una donna forte… perché immaginavi che avevo bisogno di quella forza per sopportare il peso della tua morte. Mi manchi tantissimo mamma. R.I.P” ha concluso l’ex dama, salutando la sua mamma per l’ultima volta.

La foto su Instagram ha ricevuto moltissimi like e commenti di affetto per la scomparsa della mamma di Anna, tra cui quello della ex collega Veronica Ursida, anche lei ex dama e non più presente all’interno del programma.