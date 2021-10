Uomini e Donne, grave segnalazione su una coppia: “Chiedono i soldi alla gente”

Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono una coppia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne e che sta creando parecchio scalpore sui social ultimamente. I due, dopo aver abbandonato il programma insieme, hanno avuto alti e bassi ma hanno coronato la loro storia d’amore con la nascita della piccola Bianca. Tuttavia, in questi giorni la coppia è finita al centro del gossip, vediamo cosa è successo.

SOSSIO E URSULA: FINE DELLA STORIA D’AMORE – Inaspettatamente Sossio Aruta qualche settimana fa ha pubblicato su Instagram un post accompagnato da una foto con la scritta Game Over. Nello specifico, l’uomo ha svelato ai follower di aver chiuso con la sua compagna Ursula a causa di incompatibilità caratteriali. Un post che ovviamente ha generato sgomento tra i telespettatori di Uomini e Donne, soprattutto perché totalmente inaspettato e con un matrimonio alle porte.

TUTTA UNA RECITA? – Amedeo Venza, esperto di gossip, ha subito rassicurato i suoi follower dicendo che probabilmente i due avevano architettato tutto solo per notorietà. La tesi di Venza, effettivamente, sembrava molto convincente soprattutto per le numerose segnalazioni arrivate sulla coppia. In molti, infatti, nonostante quel post di Sossio e le stories di Ursula, hanno beccato la coppia in giro per le varie città italiane, come se non fosse successo nulla.

RICONCILIAZIONE – In questi giorni, entrambi hanno annunciato una riconciliazione, creando ancor di più caos sui social. I follower non hanno creduto affatto a questa sceneggiata, probabilmente architettata a tavolino per avere qualche comparsata in tv. I due, tuttavia, non sono riusciti nell’intento poiché di fatti in televisione non sono mai andati. Come se non bastasse Amedeo Venza ha lanciato uno scoop non indifferente.

CERCANO SOLDI ALLE PERSONE – L’esperto di gossip, infatti, ha ammesso di avere delle prove che smaschererebbero Sossio e Ursula. Pare che i due addirittura chiedano soldi alle persone. Venza, però, ha sottolineato che non divulgherà mai queste prove per privacy. “Quella coppietta ha finto di lasciarsi solo per essere chiamati in tv (intento fallito) e fare sponsorizzazioni. Io ho anche gli screen di quanto chiedono alla gente. Ovviamente non me li chiedete perché non ve li posso mostrare” ha scritto Amedeo su Instagram.