Uomini e Donne, haters contro il figlio di Rosa Perrotta: “Grasso”

Essere famosi può essere molto positivo, ma presenta anche molteplici aspetti negativi. Lo sanno bene i vip, soprattutto gli influencer, i quali ogni giorno vengono riempiti di insulti dai cosiddetti haters. E se gli insulti verso la loro persona non bastano, ecco che si prendono di mira anche i figli. Dopo Ludovica Valli, è toccato anche a Rosa Perrotta difendere la propria dignità e quella del suo piccolo bimbo.

Insulti al figlio di Rosa

Ieri sera, l’ex tronista di Uomini e Donne ha parlato dello svezzamento del piccolo Achille tramite social. Non è la prima volta che la Perrotta utilizza i canali social per mandare messaggi importanti alle mamme, ma questa volta la giovane ha ricevuto qualche critica di troppo.

Stando al racconto di Rosa, nonostante gli sforzi sembra che il bambino non voglia bere il latte dal biberon quando la notte si sveglia e ha fame. Per questo motivo, la mamma spesso è costretta a sminuzzare dei piccoli biscotti in una ciotola con del latte. Successivamente, l’influencer ha raccontato anche cosa le accade spesso nei messaggi privati di Instagram: tante mamme le danno dei consigli non richiesti su come educare il figlio.

Nello specifico, c’è una donna che non si preoccupa minimamente nel giudicare Rosa o suo figlio. Ecco la risposta dell’ex tronista: “I consigli sono utili quando richiesti e dati in un certo modo. Diversamente signora, diventa rottura di cog***ni”.

Ma non è tutto, perché a quanto pare c’è un’altra donna che insulta pesantemente il figlio chiamandolo “grasso”. Rosa, arrivata al limite della pazienza, ha risposto: “Mi dice che Achi è grasso e io sono obesa. Che siamo due grassi. Ogni giorno lei mi commenta la stessa cosa”.