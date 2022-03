Uomini e Donne, i concorrenti vengono pagati? Ex Dama risponde sui social

Dopo l’ultima puntata di Uomini e Donne, sui social si è tornato a parlare di una questione che riguardante proprio il programma e i concorrenti. Da tempo, infatti, molti telespettatori hanno iniziato a chiedersi se alcuni concorrenti, in particolar modo coloro che da anni sono presenti nel Trono Over, siano pagati. A portare tale questione in studio è stato il signor Sergio.

I CONCORRENTI VENGONO PAGATI? – Nella puntata precedente per Daniela si è presentato proprio il signor Sergio. La conoscenza tra i due, però, è giunta subito al capolinea e a spiegarne i motivi è stata proprio la Dama. Stando a quanto raccontato dalla donna, l’uomo le avrebbe chiesto quanto la pagano per essere presente a UeD.

Dal canto suo, Sergio ha spiegato che le cose non sono andate affatto in quel mondo. Daniela, però, è rimasta ferma sulla sua posizione:

“Come un fulmine a ciel sereno, non ne stavamo neanche parlando. Quanto ti pagano? Mi hai fatto questa domanda. Al che io ovviamente ti ho detto che non mi pagano e tu non sei stato soddisfatto della tua risposta. Mi hai poi detto: ‘Non mi dire che Armando non prende nulla’”.

Nonostante le parole dell’uomo, Maria De Filippi ha cercato di venirgli incontro: “Forse ha sentito prima di venire qui questa cosa e allora ha fatto la domanda, magari senza malizia“. Le parole della conduttrice e la conferma di Sergio, però, non hanno sortito alcun effetto nella Dama. Daniela ha infatti continuato ad attaccare l’uomo:

“Ma la domanda che io ti faccio: se me lo stai chiedendo così, vuol dire che già pensi che mi paghi, lavorando non posso essere vera ma finta. Allora tu che sei venuto a fare qua?”.

Se il pubblico ha subito preso le parti dell’uomo, i due opinionisti, Tina Cipollari e Gianni Sperti, lo hanno attaccato. Vista la situazione, alla fine, il signor Sergio ha deciso di mettere fine alla sua avventura a Uomini e Donne.

Dopo la messa in onda della puntata, sui social i fan del programma si sono scatenati. Sotto ad un commento di una donna convinta che alcuni Cavalieri e Dame vengano pagati, a smentire tale accusa è stata Luisa Monti, ex volto di UeD. L’ex Dama ha infatti replicato: “Esistono gli sponsor, mi creda”.