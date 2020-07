Uomini e Donne, i fan stanchi di Giovanna Abate: drastico crollo di follower su Instagram

In queste ultime settimane si sta discutendo molto su Giovanna Abate e Sammy Hassan, una delle ultime coppie nate a Uomini e Donne. Una coppia che, però, sembra sia già scoppiata, ma da parte dei due protagonisti regna il silenzio. Questa situazione sta avendo dei risvolti negativi per la Abate, facendole avere un drastico crollo di follower su Instagram.

LA DELUSIONE DEI FAN – Molti fan di Giovanna non si erano dimostrati tanto felici sulla scelta fatta dalla tronisti. Gran fetta del pubblico aveva infatti pensato che la ragazza sarebbe uscita dallo studio con Davide, l’Alchimista. Lasciando senza parole in molti, l’ex tronista ha voluto dare una possibilità a Sammy, il corteggiatore con cui spesso si è scontrata, anche in modo molto acceso.

E se all’inizio sembrava che tra i due stesse andando a gonfie vele, sembra che la coppia sia già scoppiata. Ai fan non sono infatti sfuggiti alcuni indizi che hanno fatto ben comprendere che tra i due la frequentazione sia già cessata. A deludere i follower, però, è il fatto che nessuno abbia speso qualche parola riguardo questa situazione.

Come già si è visto nel corso di Uomini e Donne, anche Giovanna è finita nel mirino dei tanti fan delusi dal suo comportamento. A far notare questo è stata la nota influencer Deianira Marzano, oramai nota sui social per le sue rivelazioni inaspettate sui protagonisti di UeD.

LE PAROLE DI DEIANIRA – Tramite le sue IG Stories, la Marzano ha fatto notare un dettaglio che non passa certo inaspettato: il profilo Instagram di Giovanna ha subito un vertiginoso crollo di follower. Secondo Deianira, il comportamento della Abate avrebbe stufato molto i suoi tanti fan. In poche ore, l’ex tronista ha perso ben 1000 follower, da 6000 follower, la ragazza è infatti scesa a 5999 follower. Questo crollo smuoverà Giovanna, portandola finalmente a parlare della sua storia con Sammy?