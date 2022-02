Uomini e Donne, i progetti di Andrea Nicole e Ciprian: in futuro figli e matrimonio

Nonostante le critiche avute per via della loro uscita da Uomini e Donne, Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim sono più innamorati che mai. Intervistati dal magazine di UeD, i due ex concorrenti hanno rivelato i loro progetti per il futuro.

IL FUTURO DELLA COPPIA – Nonostante non sia avvenuta la classica scelta con i petali di rose, Andrea Nicole e Ciprian hanno avuto il loro lieto fine. Una volta uscita dallo studio del dating-show, la coppia non si è più lasciata un attimo.

Intervistati dalla rivista del programma, i due hanno parlato del loro futuro. In particolare l’ex corteggiatore ha rivelato che con la fidanzata stanno già parlando di matrimonio e di figli. Tra i due progetti, il desiderio più grande è quello di adottare un bambino.

“Sono progetti che abbiamo e che fanno parte di ciò che desideriamo per il nostro futuro. In particolare, il matrimonio credo sia un valore aggiunto alla convivenza. Non penso sia un passo fondamentale, mentre un figlio o dei figli sì, e ne vorremmo assolutamente”, ha ammesso il ragazzo.

Delle notizie bellissime per tutti coloro che hanno continuato a sostenere la coppia. Nonostante il modo in cui è avvenuta la scelta, andando anche contro il regolamento, i fan non hanno mai abbandonato i due ex volti di Uomini e Donne.