Uomini e Donne, i progetti futuri di Angela Paone ed Antonio Stellaci: “Non escludiamo un figlio insieme”

Sebbene abbiano da poco deciso di uscire insieme dallo studio di Uomini e Donne, Angela Paone ed Antonio Stellaci hanno già iniziato a compiere passi importanti. Recentemente intervistati dalla rivista ufficiale del dating-show, la coppia ha rivelato i loro progetti futuri.

“Non escludiamo un figlio insieme” – Solo qualche settimana fa Angela e Antonio sono tornati in studio, felici di annunciare il loro imminente matrimonio. I due, infatti, si sono conosciuti ed innamorati proprio nel noto programma di Maria De Filippi.

Ringraziando la conduttrice e tutti coloro dietro ad esso, la coppia aveva rivelato che sarebbe convolata a nozze proprio oggi 17 dicembre. Il perché di tale scelta era stata spiegata dall’ex Cavaliere:

“Volevamo sposarsi di venerdì 17 perchè la prima volta che siamo usciti era un un venerdì 17″. Proprio per questo motivo, se non avessero scelto il 17 dicembre, i due ex volti di UeD avrebbero dovuto attendere il 2023.

Con questo matrimonio, quindi, si apre un nuovo capitolo per la coppia nata a Uomini e Donne. Come rivelato anche al magazine ufficiale, tra i progetti ci sarebbe anche quello di allargare la famiglia. Angela ha infatti ammesso: “Io e Antonio non escludiamo un figlio insieme”. Antonio ha poi aggiunto: “Di figli ne ho tre, ma desidero il quarto con lei”.