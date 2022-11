Uomini e Donne: Ida Platano e Alessandro Vicinanza avvistati nuovamente insieme

Nei giorni scorsi è giunta una nuova segnalazione che vede protagonisti due chiacchieratissimi volti di Uomini e Donne. Si tratta di Ida Platano e Alessandro Vicinanza, spesso finiti al centro dell’attenzione per via della loro turbolenta storia. Anche lontano dalle telecamere, come dimostrato dal gossip lanciato da Deianira Marzano, i due continuano a far parlare di loro.

AVVISTATI NUOVAMENTE INSIEME – Attraverso le sue IG Stories, Deianira ha condiviso con i follower la segnalazione di una follower. “Ida Platano in giro a Salerno con Alessandro”, ha così scritto l’utente con tanto di foto. Dagli scatti condivisi dall’esperta di gossip, si vede la Dama ferma a una pompa di benzina a Salerno con il cavaliere.

Non è la prima volta che Ida e Alessandro vengono paparazzati insieme. Nemmeno un mese fa, infatti, i due sono stati avvistati all’aeroporto di Bergamo, sicuramente dopo una sorpresa di Vicinanza. I fan, infatti, ai tempi hanno ipotizzato che il Cavaliere avrebbe raggiunto la Platano senza dirle nulla, volendole fare una sorpresa.

Nonostante le iniziali difficolta, sembra che oramai tra i due volti noti di Uomini e Donne le cose stiano procedendo a gonfie vele. Proprio per questo sono in molti che si chiedono quando Ida e Alessandro decideranno di uscire insieme dal programma, confermando, dunque, di aver trovato l’amore.

Nel caso Ida dovesse uscire dal programma insieme ad Alessandro, come reagirebbe Riccardo Guarnieri? Nonostante si sia più volte detto non più innamorato della Dama, il gesto dei giorni scorsi ha fatto parecchio discutere. Pochi giorni fa, infatti, il Cavaliere ha pubblicato una IG Story in cui si è mostrato in aeroporto, scegliendo come sottofondo musicale “La prima volta”, canzone dei Negramaro, simbolo della sua storia con Ida Platano.