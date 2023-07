Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono in crisi: arriva la conferma

Secondo le ultime indiscrezioni sembra che due ex protagonisti del trono over di Uomini e Donne siano in crisi. Si tratta di Ida Platano e Alessandro Vicinanza che potrebbero essersi presi una pausa.

La coppia, infatti, sembra non stia trascorrendo le vacanze estive insieme. Proprio per questo i fan più attenti hanno subito ipotizzato la crisi. La conferma sembra sia arrivata da alcune stories pubblicate da Vicinanza.

“La differenza tra cose ed eventi è che le cose permangono nel tempo. Gli eventi hanno una durata limitata. Un prototipo di una cosa è un sasso: possiamo chiederci dove sarà domani. Mentre un bacio è un evento. Non ha senso chiedersi dove sia andato il bacio domani. Il mondo è fatto di reti di baci, non di sassi” scrive lui.

Che si tratti di una frecciatina velata per Ida? Intanto l’ex dama di Uomini e Donne è in vacanza da sola in Sardegna mentre Alessandro è impegnato nell’organizzazione di cerimonie dato che si occupa degli allestimenti floreali.