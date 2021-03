Uomini e Donne: Ida Platano è stata insultata dopo l’uscita dal programma di Riccardo e Roberta

Ormai Roberta e Riccardo sono usciti insieme dalla trasmissione e sono ufficialmente fidanzati. Alcuni fan sono felici di tale notizia, altri invece, continuano a pensare ad Ida Platano, ex di Riccardo, con la quale aveva avuto una storia nata sempre a Uomini e Donne.

GLI INSULTI FATTI A IDA PLATANO – Ida Platano è stata insultata da alcuni utenti sul web. Pare che la donna abbia pubblicato una foto nella quale indossa un costume turchese con dei pesci disegnati e una fascia situata sulla testa. Con questa foto ha voluto richiamare l’estate ancor prima del tempo, ma alcuni utenti hanno deciso di attaccarla.

Stando a quanto hanno riportati alcuni utenti, la Platano non avrebbe ancora dimenticato Riccardo. Molto probabilmente, secondo quello che pensano gli utenti, vedere il suo ex con un’altra sarebbe per Ida qualcosa di difficile da digerire e per questo si sarebbe vestita in modo bizzarro.

GLI INSULTI A RICCARDO E ROBERTA – Ida Platano non è stata l’unica ad essere insultata. A quanto pare è toccato anche a Riccardo e Roberta. Il primo è stato definito ”tendenzialmente gay”, poiché più volte a Uomini e Donne, l’uomo era stato accusato di essere poco passionale.

Roberta Di Padua, invece, è stata dipinta come una ”assatanata di se*so”, poiché avrebbe una voce e dei modi di fare da provocatrice. Mentre gli utenti criticano sul web, però, Roberta e Riccardo Guarnieri si stanno godendo la loro nuova storia d’amore. Per vedere il post di Ida Platano clicca qui.