Uomini e Donne: Ida Platano esce con Marcello ma poi viene delusa

La stagione di Uomini e Donne è appena iniziata e le rivelazioni della prima registrazione sono già trapelate. Protagonista indiscussa di queste prime puntate è sicuramente la dama Ida Platano.

IDA PLATANO BACIA MARCELLO – Ida Platano è uscita con due uomini arrivati in trasmissione appositamente per corteggiarla. Nonostante ciò però la donna del trono over è parsa davvero interessata solo a uno di loro. Lui si chiama Marcello e sappiamo che è un coetaneo di Ida. Stando a quello che ha riportato la stessa Inda fin da subito tra i due è stato quello che ha attirato lo sguardo della parrucchiera bresciana.

Ormai la bella donna sembra aver dimenticato definitivamente il suo ex Riccardo Guarnieri. Nella scorsa registrazione si vedrà anche chiaramente che Ida ha baciato Marcello, con il quale si è anche trovata molto bene.

LA DELUSIONE DI IDA – Nonostante ciò, Ida è rimasta delusa dall’atteggiamento di Marcello, in quanto dopo il bacio si è addormentato in camera, anziché consumare una notte d’amore con lei. Forse si sarebbe aspettata tutt’altro.

LA GIUSTIFICAZIONE DI MARCELLO – Marcello però ci ha tenuto a ribadire che non si è addormentato perché non prova interesse per la donna, ma solo perché è tanto stanco per il via vai delle registrazioni di Uomini e Donne di questi giorni. Staremo a vedere come si metteranno le cose tra i due.